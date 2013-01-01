Любовь нежданная нагрянет. Серия 2
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Любовь нежданная нагрянет
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Любовь нежданная нагрянет (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Любовь нежданная нагрянет. Серия 2
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Главная героиня, Елена Дмитриевна, всю свою жизнь посвятила работе на молочном комбинате и в одиночку вырастила дочь Веру, но вот личное счастье эта интересная и привлекательная женщина так и не смогла обрести. Выйдя на пенсию, все еще энергичная и полная сил Елена Дмитриевна остается не у дел. Несмотря на уговоры близкой подруги пожить в свое удовольствие, Елена Дмитриевна решительно настроена с утра и до ночи помогать родным. Но дочь Вера и ее семья живут своими заботами и проблемами и не нуждаются в излишней опеке новоиспеченной «пенсионерки».

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь нежданная нагрянет»