Любить нельзя ненавидеть (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Каждый человек создан для счастья, и все было бы хорошо, если бы счастье одних не оборачивалось для других бедой. Отставной военный Иван Горностай и его супруга Ольга построили свое счастье собственными руками, они владеют небольшой гостиницей в лесных угодьях неподалеку от областного центра, не испытывают недостатка в клиентах из числа рыбаков и охотников и по праву гордятся достигнутым благополучием. Их сын Владимир – известный в городе нейрохирург – тоже вполне успешен. Не меньше оснований для счастья имеет молодая чета Сабуровых – начинающий прокурор Алина и адвокат Дмитрий. Все они люди энергичные, не боящиеся трудностей – настоящий современный средний класс.

