Любить нельзя ненавидеть (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.92013, Любить нельзя ненавидеть. Серия 4
Мелодрама12+
Сезоны и серии
- 12+47 мин
Любить нельзя ненавидеть
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+47 мин
Любить нельзя ненавидеть
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+46 мин
Любить нельзя ненавидеть
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+46 мин
Любить нельзя ненавидеть
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+45 мин
Любить нельзя ненавидеть
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+47 мин
Любить нельзя ненавидеть
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+45 мин
Любить нельзя ненавидеть
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+45 мин
Любить нельзя ненавидеть
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Каждый человек создан для счастья, и все было бы хорошо, если бы счастье одних не оборачивалось для других бедой. Отставной военный Иван Горностай и его супруга Ольга построили свое счастье собственными руками, они владеют небольшой гостиницей в лесных угодьях неподалеку от областного центра, не испытывают недостатка в клиентах из числа рыбаков и охотников и по праву гордятся достигнутым благополучием. Их сын Владимир – известный в городе нейрохирург – тоже вполне успешен. Не меньше оснований для счастья имеет молодая чета Сабуровых – начинающий прокурор Алина и адвокат Дмитрий. Все они люди энергичные, не боящиеся трудностей – настоящий современный средний класс.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
- ФФРежиссёр
Флюза
Фархшатова
- Актриса
Мария
Машкова
- Актёр
Юрий
Цурило
- СПАктёр
Сергей
Перегудов
- СМАктёр
Сергей
Марин
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- ВЭАктёр
Витас
Эйзенах
- ДБАктёр
Джан
Бадмаев
- Актриса
Алёна
Чехова
- ЕМАктриса
Елена
Медведева
- ВДАктёр
Владимир
Демидов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕМПродюсер
Елена
Марковская
- МБПродюсер
Максим
Белицкий
- НЯХудожница
Наталья
Якименко
- СКОператор
Светлана
Кругликова