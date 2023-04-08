Биография

Витас Эйзенах – актер, радиоведущий. Родился в 1965 году. Актером стал в 27 лет. До того учился на инженера, служил в армии, занимался самбо, работал в музее. После окончания театрального института в 1992 году отправился за границу, однако участие в иностранных постановках не понравилось артисту. В 1999-м он заканчивает высшую экономическую школу в Хельсинки и остается в Финляндии. Преподает театральные дисциплины начинающим актерам, ведет передачи на радио. В 2006-м начинает сниматься в сериалах. В детективе «Голландский пассаж» у Эйзенаха роль Эрика ван Миллера, голландского бизнесмена. Режиссеры видят в актере готового иностранца, и скоро творческий актив артиста пополняется образами шведского министра, немца - торговца антиквариатом, финского военного, офицера ЦРУ... Эйзенах в сериале «Екатерина» играет прусского посла. Роль запоминается зрителю. В киносборнике 2014 года «Смайлик» артист исполняет одну из главных ролей. Фильм, в котором нет ни единого антигероя, демонстрируется на фестивалях и в широкий прокат не попадает. Забавна роль актера в сериале «Отель \"Элеон\"». Комически интеллигентный господин чужероден на этом празднике жизни."