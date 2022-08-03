Личная жизнь (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Личная жизнь. Сезон 1. Серия 7
Личная жизнь
1-й сезон
7-я серия
8.32020, Love Life
Мелодрама, Комедия18+

Дарби работает в экскурсионной компании, где терпит подкаты женатого босса. Другие мужчины в окружении героини тоже далеки от идеала. На ее пути вечно встречаются обманщики, неудачники и негодяи. Но девушка не отчаивается и продолжает поиски хорошего парня в надежде устроить личную жизнь.

США
Комедия, Мелодрама
28 мин / 00:28

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

