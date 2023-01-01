Личная жизнь (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Хроника личной жизни двадцатилетней девушки, приехавшей в Нью-Йорк. Комедийная мелодрама с Анной Кендрик в главной роли.
Юная Дарби Картер переезжает в мегаполис, где сталкивается с различными трудностями, связанными с учебой в университете, взрослением и первой любовью. Она учится выстраивать отношения с парнями, познает ценность настоящей дружбы и стремится стать заботливой матерью. Дарби — обычная девушка, которая ищет свою вторую половинку и истинное призвание в этой жизни. В то же время мы можем наблюдать, как развиваются отношения лучшей подруги Дарби — Сары, пытающейся преодолеть наркотическую зависимость. Сериал охватывает множество жизненных моментов, которые знакомы каждой девушке: ожидание первого звонка, романтические свидания, знакомство с семьей партнера. В конечном итоге Дарби приходит к самому важному выводу: чтобы иметь счастливую личную жизнь, сначала необходимо полюбить и принять себя.
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Информация
Рейтинг
- СБРежиссёр
Сэм
Бойд
- СЛРежиссёр
Стефани
Лэйн
- КДРежиссёр
Крэйг
Джонсон
- ПЧРежиссёр
Пит
Чатмон
- Актриса
Анна
Кендрик
- ЗЧАктриса
Зои
Чао
- ПВАктёр
Питер
Вак
- Актёр
Уильям
Джексон Харпер
- ДУАктриса
Джессика
Уильямс
- КПАктёр
Кристофер
Пауэлл
- Актёр
Кит
Дэвид
- ЛМАктриса
Лесли
Мэнвилл
- СБСценарист
Сэм
Бойд
- ББСценарист
Бриджет
Бедард
- АЛСценарист
Али
Либеготт
- СБПродюсер
Сэм
Бойд
- ББПродюсер
Бриджет
Бедард
- Продюсер
Пол
Фиг
- ДРХудожница
Джуди
Ри
- ЛВХудожник
Лорен
Викс
- КЭМонтажёр
Кен
Элуто
- АКОператор
Адриан
Коррейя
- Композитор
Дэн
Ромер