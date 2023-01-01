Личная жизнь (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Хроника личной жизни двадцатилетней девушки, приехавшей в Нью-Йорк. Комедийная мелодрама с Анной Кендрик в главной роли.



Юная Дарби Картер переезжает в мегаполис, где сталкивается с различными трудностями, связанными с учебой в университете, взрослением и первой любовью. Она учится выстраивать отношения с парнями, познает ценность настоящей дружбы и стремится стать заботливой матерью. Дарби — обычная девушка, которая ищет свою вторую половинку и истинное призвание в этой жизни. В то же время мы можем наблюдать, как развиваются отношения лучшей подруги Дарби — Сары, пытающейся преодолеть наркотическую зависимость. Сериал охватывает множество жизненных моментов, которые знакомы каждой девушке: ожидание первого звонка, романтические свидания, знакомство с семьей партнера. В конечном итоге Дарби приходит к самому важному выводу: чтобы иметь счастливую личную жизнь, сначала необходимо полюбить и принять себя.



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