Яблоки Бананы
Wink
Детям
Лея и По
1-й сезон
Яблоки Бананы

Лея и По (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.32019, Яблоки Бананы
Мультсериалы0+

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О сериале

Лее всего пять лет, но она уже самая настоящая артистка! Девочка любит танцевать, петь и наряжать маленького братика По в забавные костюмы. Вместе с ним и друзьями-игрушками Лея создает собственную музыкальную группу. Бегемот Бонго задает ритм, утка Патти сочиняет мелодии, крокодил Кокопиано играет на клавишных, а лягушки Мун и Ринго – на барабанах.

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Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
2 мин / 00:02

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