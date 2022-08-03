Котенок, котенок, где же ты был?
Wink
Детям
Лея и По
1-й сезон
Котенок, котенок, где же ты был?

Лея и По (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

7.42019, Котенок, котенок, где же ты был?
Мультсериалы0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лее всего пять лет, но она уже самая настоящая артистка! Девочка любит танцевать, петь и наряжать маленького братика По в забавные костюмы. Вместе с ним и друзьями-игрушками Лея создает собственную музыкальную группу. Бегемот Бонго задает ритм, утка Патти сочиняет мелодии, крокодил Кокопиано играет на клавишных, а лягушки Мун и Ринго – на барабанах.

Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
2 мин / 00:02

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