Цветок в моем саду
Wink
Детям
Лея и По
1-й сезон
Цветок в моем саду

Лея и По (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

7.22019, Цветок в моем саду
Мультсериалы0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лее всего пять лет, но она уже самая настоящая артистка! Девочка любит танцевать, петь и наряжать маленького братика По в забавные костюмы. Вместе с ним и друзьями-игрушками Лея создает собственную музыкальную группу. Бегемот Бонго задает ритм, утка Патти сочиняет мелодии, крокодил Кокопиано играет на клавишных, а лягушки Мун и Ринго – на барабанах.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

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