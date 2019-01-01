Лея и По (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Лее всего пять лет, но она уже самая настоящая артистка! Девочка любит танцевать, петь и наряжать маленького братика По в забавные костюмы. Вместе с ним и друзьями-игрушками Лея создает собственную музыкальную группу. Бегемот Бонго задает ритм, утка Патти сочиняет мелодии, крокодил Кокопиано играет на клавишных, а лягушки Мун и Ринго – на барабанах.



