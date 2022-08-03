Wink
Детям
Лея и По
1-й сезон

Лея и По (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

7.42019, Лея и По. Сезон 1 52 серии
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лее всего пять лет, но она уже самая настоящая артистка! Девочка любит танцевать, петь и наряжать маленького братика По в забавные костюмы. Вместе с ним и друзьями-игрушками Лея создает собственную музыкальную группу. Бегемот Бонго задает ритм, утка Патти сочиняет мелодии, крокодил Кокопиано играет на клавишных, а лягушки Мун и Ринго – на барабанах.

Жанр
Мультсериалы

Рейтинг