Лето в городе (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Легкая романтическая комедия о француженке, которая приезжает к жениху в Москву и случайно устраивается в его компанию. Мари впервые прилетает в Москву, чтобы навестить своего жениха Павла, который работает организатором городских событий. Одно из них проходит в парке ВДНХ, куда и попадает Мари. Волей случая девушку замечает Светлана, начальница Павла, и решает нанять ее в качестве стажерки. Жених уговаривает Мари подыграть властной начальнице, чтобы та не разрушила его карьеру, но со временем две сильные и умные женщины сближаются и становятся хорошими подругами. Если не терпится узнать, к чему приведет их общение и что скрывает Павел, оставайтесь с нами и начинайте смотреть «Лето в городе» — сериал 2023 года доступен на Wink без рекламы!
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Информация
Рейтинг
- ВКРежиссёр
Вазген
Каграманян
- ВЧАктёр
Вячеслав
Чепурченко
- МЛАктриса
Мария
Луговая
- ЕСАктриса
Екатерина
Салес
- ИКАктёр
Иван
Клещевников
- Актёр
Александр
Лыков
- АВАктёр
Антон
Васильев
- ДЗАктриса
Дарья
Затеева
- СШАктёр
Семён
Шомин
- АМАктёр
Алексей
Морозов
- Актриса
Ольга
Прокофьева
- Актёр
Вадим
Галыгин
- Актриса
Люся
Чеботина
- МССценарист
Марина
Сочинская
- ЛГСценарист
Леонид
Гардаш
- ДБПродюсер
Дмитрий
Бондарчук
- ВАПродюсер
Виктор
Адонин