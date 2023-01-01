Лето в городе
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Лето в городе
8.62023, Лето в городе 1 сезон
Мелодрамы, Комедии16+
Влюбленная француженка приезжает в Москву и погружаются в бурную жизнь столицы. Ромком со звездами кино, ТВ и спорта

Лето в городе (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Легкая романтическая комедия о француженке, которая приезжает к жениху в Москву и случайно устраивается в его компанию.

Мари впервые прилетает в Москву, чтобы навестить своего жениха Павла, который работает организатором городских событий. Одно из них проходит в парке ВДНХ, куда и попадает Мари. Волей случая девушку замечает Светлана, начальница Павла, и решает нанять ее в качестве стажерки. Жених уговаривает Мари подыграть властной начальнице, чтобы та не разрушила его карьеру, но со временем две сильные и умные женщины сближаются и становятся хорошими подругами.

Если не терпится узнать, к чему приведет их общение и что скрывает Павел, оставайтесь с нами и начинайте смотреть «Лето в городе» — сериал 2023 года доступен на Wink без рекламы!

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