Жизнерадостная девушка Мари из семьи русских эмигрантов во Франции влюбляется в москвича Павла и решает прилететь в Россию, сделав ему сюрприз на день рождения. Неожиданно для себя она становится стажером в ивент-агентстве, где работает Павел, и спасает несколько крупных мероприятий. Мари непросто жить в бешеном ритме российского мегаполиса, и все-таки она остается. В романтических отношениях обязательно возникнут сложности, но новые друзья Мари всегда придут на помощь.

