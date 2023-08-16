Лето в городе. Сезон 1
Wink
Сериалы
Лето в городе
1-й сезон

Лето в городе (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.62023, Лето в городе. Сезон 1 6 серий
Комедия, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Жизнерадостная девушка Мари из семьи русских эмигрантов во Франции влюбляется в москвича Павла и решает прилететь в Россию, сделав ему сюрприз на день рождения. Неожиданно для себя она становится стажером в ивент-агентстве, где работает Павел, и спасает несколько крупных мероприятий. Мари непросто жить в бешеном ритме российского мегаполиса, и все-таки она остается. В романтических отношениях обязательно возникнут сложности, но новые друзья Мари всегда придут на помощь.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Лето в городе»