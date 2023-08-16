WinkСериалыЛето в городе1-й сезон
Лето в городе (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
8.62023, Лето в городе. Сезон 1 6 серий
Комедия, Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Жизнерадостная девушка Мари из семьи русских эмигрантов во Франции влюбляется в москвича Павла и решает прилететь в Россию, сделав ему сюрприз на день рождения. Неожиданно для себя она становится стажером в ивент-агентстве, где работает Павел, и спасает несколько крупных мероприятий. Мари непросто жить в бешеном ритме российского мегаполиса, и все-таки она остается. В романтических отношениях обязательно возникнут сложности, но новые друзья Мари всегда придут на помощь.
Рейтинг
- ВКРежиссёр
Вазген
Каграманян
- Актёр
Вячеслав
Чепурченко
- МЛАктриса
Мария
Луговая
- ЕСАктриса
Екатерина
Салес
- ИКАктёр
Иван
Клещевников
- Актёр
Александр
Лыков
- АВАктёр
Антон
Васильев
- ДЗАктриса
Дарья
Затеева
- СШАктёр
Семён
Шомин
- АМАктёр
Алексей
Морозов
- Актриса
Ольга
Прокофьева
- Актёр
Вадим
Галыгин
- Актриса
Люся
Чеботина
- МССценарист
Марина
Сочинская
- ЛГСценарист
Леонид
Гардаш
- ДБПродюсер
Дмитрий
Бондарчук
- ВАПродюсер
Виктор
Адонин