Леший (сериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Светлана и Алексей Никитины растят первенца. Чудом уцелев в «лесной войне» супруги решают собрать под одной крышей всех своих родственников. Теперь в усадьбе живет сестра Алексея - Катя, сестра Светланы - Нина, бабушка Кати и Алексея - Елена Петровна. Не расстались герои и с управляющей усадьбой Ольгой Михайловной. Все вместе они «преодолевают» кризис в непростых семейных отношениях Светы и Алексея.



