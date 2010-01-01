Леший (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Светлана и Алексей Никитины растят первенца. Чудом уцелев в «лесной войне» супруги решают собрать под одной крышей всех своих родственников. Теперь в усадьбе живет сестра Алексея - Катя, сестра Светланы - Нина, бабушка Кати и Алексея - Елена Петровна. Не расстались герои и с управляющей усадьбой Ольгой Михайловной. Все вместе они «преодолевают» кризис в непростых семейных отношениях Светы и Алексея.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Копейкин
- Актриса
Анна
Дубровская
- Актёр
Александр
Дьяченко
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Арнис
Лицитис
- ННАктриса
Наталья
Наумова
- Актриса
Мария
Аронова
- ДСАктёр
Дмитрий
Суржиков
- ЮКАктёр
Юрий
Комиссаров
- ВЗАктриса
Валентина
Зимняя
- ГКАктриса
Галина
Корнеева
- ИГПродюсер
Игорь
Гарькавый
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- ВЧОператор
Виктор
Черевко
- АКОператор
Александр
Кальницкий
- АСКомпозитор
Александр
Сошальский