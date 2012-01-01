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Легенды о Круге (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Легенды о Круге. Серия 2
Драмы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Фильм рассказывает о судьбе Михаила Круга, такого близкого и знакомого миллионам русского певца и поэта.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb