Названные братья, оставшиеся сиротами, встречаются через много лет после смерти родителей и понимают, что стали врагами. Дорама «Легенда о героях» — масштабное фэнтезийное приключение по знаменитому роману в жанре уся.



Главы семей Ян и Го были близкими друзьями и пообещали, что их дети станут друг другу родственниками. Когда оба мужчины погибают от рук воинов династии Цзинь, задумавших захватить земли империи Сун, их дети остаются сиротами. Молодых людей ждет разная судьба: Го Цзин учится боевым искусствам у благородных воинов, а Ян Кан попадает под влияние династии Цзинь. Годы спустя судьба вновь сталкивает их, но юноши, которые должны были стать братьями, теперь оказываются непримиримыми врагами.



Кто выйдет победителем в грядущей битве, вы узнаете, когда будете смотреть дораму «Легенда о героях» с русской озвучкой на Wink.

