Легенда о героях (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

В южной династии Сун царит хаос: армия Цзинь атакует, а министры предают императора. Главы двух влиятельных семей Го Сяотянь и Ян Тесинь решают объединить силы через брак своих детей, но смерть от рук врага настигает их раньше. Вскоре появляется даосский священник Цю Чуцзи, который бросает вызов недругам и клянется найти потомков Го и Ян, чтобы обучить их легендарным боевым искусствам и восстановить справедливость.







Сериал Легенда о героях 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.