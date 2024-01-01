Легенда о героях. Сезон 1. Серия 10
Легенда о героях
1-й сезон
10-я серия
9.02024, Jin Yong Wu Xia Shi Jie: Nan Di Bei Qi
Драма, Боевик18+
Легенда о героях (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

В южной династии Сун царит хаос: армия Цзинь атакует, а министры предают императора. Главы двух влиятельных семей Го Сяотянь и Ян Тесинь решают объединить силы через брак своих детей, но смерть от рук врага настигает их раньше. Вскоре появляется даосский священник Цю Чуцзи, который бросает вызов недругам и клянется найти потомков Го и Ян, чтобы обучить их легендарным боевым искусствам и восстановить справедливость.


Страна
Китай
Жанр
Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb