9.02024, Jin Yong Wu Xia Shi Jie: Nan Di Bei Qi
Драма, Боевик18+
Легенда о героях (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 1
- 18+42 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 3
- 18+42 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 4
- 18+43 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 7
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 8
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 10
- 18+43 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 11
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 12
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 13
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 14
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 15
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 16
- 18+44 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 17
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 18
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 19
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 20
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 21
- 18+44 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 22
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 23
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 24
- 18+44 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 25
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 26
- 18+47 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 27
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 28
- 18+44 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 29
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 30
О сериале
В южной династии Сун царит хаос: армия Цзинь атакует, а министры предают императора. Главы двух влиятельных семей Го Сяотянь и Ян Тесинь решают объединить силы через брак своих детей, но смерть от рук врага настигает их раньше. Вскоре появляется даосский священник Цю Чуцзи, который бросает вызов недругам и клянется найти потомков Го и Ян, чтобы обучить их легендарным боевым искусствам и восстановить справедливость.
СтранаКитай
ЖанрИсторический, Боевик, Приключения, Драма
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЦДРежиссёр
Цао
Дунь
- ДКРежиссёр
Дэн
Кэ
- ЦЮРежиссёр
Цзай
Юэсюнь
- ЛЯРежиссёр
Леон
Ян
- СБРежиссёр
Сюй
Бин
- ЦШАктёр
Ци
Ша
- ПХАктёр
Питер
Хо
- МДАктёр
Мин
Доу
- ХКАктриса
Хани
Кызы
- ЧИАктёр
Чжоу
Ивэй
- ГВАктёр
Гао
Вэйгуан
- ЮСАктёр
Юй
Сяовэй
- ЧДАктриса
Чэнь
Дулин
- МЦАктриса
Мэн
Цзыи
- ХЮАктёр
Хэ
Юй
- ЧЧАктёр
Чжао
Чжэн
- ЛЧСценарист
Луис
Ча
- ЦДСценарист
Цзя
Дунъянь
- ЛИСценарист
Ло
Ивэй
- СБСценарист
Сюй
Бин