WinkСериалыЛегенда о герояхАктёры и съёмочная группа сериала «Легенда о героях»
Акт�ёры и съёмочная группа сериала «Легенда о героях»
Режиссёры
Актёры
АктёрGuo Jing
Ци ШаCi Sha
АктёрDuan Zhixing
Питер ХоPeter Ho
АктёрHong Qigong
Мин ДоуMing Dow
АктрисаYi Huo
Хани КызыHani Kyzy
АктёрHuang Yaoshi
Чжоу ИвэйZhou Yiwei
АктёрFeng Ouyang
Гао ВэйгуанGao Weiguang
АктёрYang Wangсhong
Юй СяовэйYu Xiaowei
АктрисаFeng Heng
Чэнь ДулинChen Duling
АктрисаMei Chaofeng
Мэн ЦзыиMeng Ziyi
АктёрChen Xuanfeng
Хэ ЮйHe Yu
АктёрWanyan Honglie