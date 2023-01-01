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Легенда о героях
Актёры и съёмочная группа сериала «Легенда о героях»

Актёры и съёмочная группа сериала «Легенда о героях»

Режиссёры

Цао Дунь

Цао Дунь

Cao Dun
Режиссёр
Дэн Кэ

Дэн Кэ

Deng Ke
Режиссёр
Цзай Юэсюнь

Цзай Юэсюнь

Tsai Yuehhsun
Режиссёр
Леон Ян

Леон Ян

Leon Yang
Режиссёр
Сюй Бин

Сюй Бин

Xu Bing
Режиссёр

Актёры

Ци Ша

Ци Ша

Ci Sha
АктёрGuo Jing
Питер Хо

Питер Хо

Peter Ho
АктёрDuan Zhixing
Мин Доу

Мин Доу

Ming Dow
АктёрHong Qigong
Хани Кызы

Хани Кызы

Hani Kyzy
АктрисаYi Huo
Чжоу Ивэй

Чжоу Ивэй

Zhou Yiwei
АктёрHuang Yaoshi
Гао Вэйгуан

Гао Вэйгуан

Gao Weiguang
АктёрFeng Ouyang
Юй Сяовэй

Юй Сяовэй

Yu Xiaowei
АктёрYang Wangсhong
Чэнь Дулин

Чэнь Дулин

Chen Duling
АктрисаFeng Heng
Мэн Цзыи

Мэн Цзыи

Meng Ziyi
АктрисаMei Chaofeng
Хэ Юй

Хэ Юй

He Yu
АктёрChen Xuanfeng
Чжао Чжэн

Чжао Чжэн

Zhao Zheng
АктёрWanyan Honglie

Сценаристы

Луис Ча

Луис Ча

Louis Cha
Сценарист
Цзя Дунъянь

Цзя Дунъянь

Jia Dongyan
Сценарист
Ло Ивэй

Ло Ивэй

Luo Yiwei
Сценарист
Сюй Бин

Сюй Бин

Xu Bing
Сценарист