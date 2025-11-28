Легенда о героях (сериал, 2024) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 1
- 18+42 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 3
- 18+42 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 4
- 18+43 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 7
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 8
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 10
- 18+43 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 11
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 12
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 13
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 14
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 15
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 16
- 18+44 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 17
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 18
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 19
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 20
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 21
- 18+44 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 22
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 23
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 24
- 18+44 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 25
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 26
- 18+47 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 27
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 28
- 18+44 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 29
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 30
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 31
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 32
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 33
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 34
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 35
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 36
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 37
- 18+50 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 38
- 18+49 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 39
- 18+49 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 40
- 18+50 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 41
- 18+50 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 42
- 18+48 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 43
- 18+48 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 44
- 18+47 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 45
- 18+49 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 46
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 47
- 18+44 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 48
- 18+41 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 49
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 50
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 51
- 18+46 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 52
- 18+47 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 53
- 18+44 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 54
- 18+41 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 55
- 18+44 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 56
- 18+43 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 57
- 18+47 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 58
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 59
- 18+45 мин
Легенда о героях
Сезон 1 Серия 60
О сериале
Названные братья, оставшиеся сиротами, встречаются через много лет после смерти родителей и понимают, что стали врагами. Дорама «Легенда о героях» — масштабное фэнтезийное приключение по знаменитому роману в жанре уся.
Главы семей Ян и Го были близкими друзьями и пообещали, что их дети станут друг другу родственниками. Когда оба мужчины погибают от рук воинов династии Цзинь, задумавших захватить земли империи Сун, их дети остаются сиротами. Молодых людей ждет разная судьба: Го Цзин учится боевым искусствам у благородных воинов, а Ян Кан попадает под влияние династии Цзинь. Годы спустя судьба вновь сталкивает их, но юноши, которые должны были стать братьями, теперь оказываются непримиримыми врагами.
Кто выйдет победителем в грядущей битве, вы узнаете, когда будете смотреть дораму «Легенда о героях» с русской озвучкой на Wink.
СтранаКитай
ЖанрИсторический, Боевик, Приключения, Драма
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
- ЦДРежиссёр
Цао
Дунь
- ДКРежиссёр
Дэн
Кэ
- ЦЮРежиссёр
Цзай
Юэсюнь
- ЛЯРежиссёр
Леон
Ян
- СБРежиссёр
Сюй
Бин
- ЦШАктёр
Ци
Ша
- ПХАктёр
Питер
Хо
- МДАктёр
Мин
Доу
- ХКАктриса
Хани
Кызы
- ЧИАктёр
Чжоу
Ивэй
- ГВАктёр
Гао
Вэйгуан
- ЮСАктёр
Юй
Сяовэй
- ЧДАктриса
Чэнь
Дулин
- МЦАктриса
Мэн
Цзыи
- ХЮАктёр
Хэ
Юй
- ЧЧАктёр
Чжао
Чжэн
- ЛЧСценарист
Луис
Ча
- ЦДСценарист
Цзя
Дунъянь
- ЛИСценарист
Ло
Ивэй
- СБСценарист
Сюй
Бин