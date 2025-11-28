Легенда о героях. Сезон 1. Серия 45
Wink
Сериалы
Легенда о героях
1-й сезон
45-я серия
9.02024, Jin Yong Wu Xia Shi Jie: Nan Di Bei Qi
Драма, Боевик18+
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Легенда о героях (сериал, 2024) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Названные братья, оставшиеся сиротами, встречаются через много лет после смерти родителей и понимают, что стали врагами. Дорама «Легенда о героях» — масштабное фэнтезийное приключение по знаменитому роману в жанре уся.

Главы семей Ян и Го были близкими друзьями и пообещали, что их дети станут друг другу родственниками. Когда оба мужчины погибают от рук воинов династии Цзинь, задумавших захватить земли империи Сун, их дети остаются сиротами. Молодых людей ждет разная судьба: Го Цзин учится боевым искусствам у благородных воинов, а Ян Кан попадает под влияние династии Цзинь. Годы спустя судьба вновь сталкивает их, но юноши, которые должны были стать братьями, теперь оказываются непримиримыми врагами.

Кто выйдет победителем в грядущей битве, вы узнаете, когда будете смотреть дораму «Легенда о героях» с русской озвучкой на Wink.

Страна
Китай
Жанр
Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb