Ладжванти (сериал, 2015) сезон 1 серия 55 смотреть онлайн

События разворачиваются во времена индо-пакистанского конфликта 1947 года. Разлука – самое страшное, что может случиться между двумя влюбленными. И только вера в любовь, мужество и надежда помогут Ладжванти и Сундерлалу обрести счастье в самые тяжелые времена.



