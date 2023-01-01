Ладжванти
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Ладжванти

Ладжванти (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.52015, Lajwanti 1 сезон
Драмы, Зарубежные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

События разворачиваются во времена индо-пакистанского конфликта 1947 года. Разлука – самое страшное, что может случиться между двумя влюбленными. И только вера в любовь, мужество и надежда помогут Ладжванти и Сундерлалу обрести счастье в самые тяжелые времена.

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