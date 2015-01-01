Ладжванти. Сезон 1. Серия 44
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44-я серия

Ладжванти (сериал, 2015) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн

8.52015, Lajwanti
Драмы, Исторические12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

События разворачиваются во времена индо-пакистанского конфликта 1947 года. Разлука – самое страшное, что может случиться между двумя влюбленными. И только вера в любовь, мужество и надежда помогут Ладжванти и Сундерлалу обрести счастье в самые тяжелые времена.

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Информация

Страна
Индия
Качество
SD
Жанры
Исторические, Драмы, Мелодрамы

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