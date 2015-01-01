Ладжванти (сериал, 2015) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн
8.52015, Lajwanti
Драма, Исторический12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
События разворачиваются во времена индо-пакистанского конфликта 1947 года. Разлука – самое страшное, что может случиться между двумя влюбленными. И только вера в любовь, мужество и надежда помогут Ладжванти и Сундерлалу обрести счастье в самые тяжелые времена.
Сериал Ладжванти 1 сезон 47 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.