Куколка (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Джулс бросает бойфренд, с которым она встречалась последние пять лет после окончания университета. Находясь в отношениях, она потеряла контакт с подругами студенческих времен и теперь пытается вернуть их. Простят ли они Джулс годы безразличия, и удастся ли ей заново выстроить свою жизнь?

