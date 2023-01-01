Куколка (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Комедия о поисках себя и новой жизни после расставания со звездой сериала «Две девицы на мели».

За пять лет отношений с парнем Джулс забросила свои хобби, перестала интересоваться миром вокруг и вообще исчезла с радаров социума. Когда бойфренд неожиданно заявил, что больше не хочет быть вместе, Джулс осознала, что совсем забыла про себя и не представляет, что делать дальше.



Чтобы разобраться в своей жизни, она обращается за помощью к своим подругам по колледжу и заново учится быть хорошим другом.



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