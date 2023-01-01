Куколка (сериал, 2019) смотреть онлайн
8.22019, Dollface 2 сезона
Комедии, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Комедия о поисках себя и новой жизни после расставания со звездой сериала «Две девицы на мели».
За пять лет отношений с парнем Джулс забросила свои хобби, перестала интересоваться миром вокруг и вообще исчезла с радаров социума. Когда бойфренд неожиданно заявил, что больше не хочет быть вместе, Джулс осознала, что совсем забыла про себя и не представляет, что делать дальше.
Чтобы разобраться в своей жизни, она обращается за помощью к своим подругам по колледжу и заново учится быть хорошим другом.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- АДРежиссёр
Алетеа
Джонс
- СЛРежиссёр
Стефани
Лэйн
- БШРежиссёр
Бреннан
Шрофф
- Режиссёр
Ниша
Ганатра
- Актриса
Кэт
Деннингс
- Актриса
Бренда
Сонг
- Актриса
Шэй
Митчелл
- Актриса
Эстер
Повицки
- Актриса
Бет
Грант
- Актриса
Малин
Акерман
- ЛСАктриса
Лилли
Сингх
- Актёр
Мэттью
Грей Гублер
- БХАктриса
Брианна
Хоуи
- МНСценарист
Мишель
Нэйдер
- Продюсер
Кэт
Деннингс
- Продюсер
Марго
Робби
- Продюсер
Брайан
Унклесс
- СМХудожница
Сьюзи
Манчини
- ЯДХудожник
Якуб
Дуркот
- ТСХудожница
Тикако
Судзуки
- СКМонтажёр
Софи
Корра
- ТЭМонтажёр
Тайчи
Эрскин
- ЭРОператор
Эндрю
Риз
- КЭОператор
Кевин
Эткинсон
- БФОператор
Брайс
Фортнер