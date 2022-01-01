Крестецкая вышивка (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Мелодрама о женщине, которая пытается возродить традиционный метод вышивки, но конкуренты хотят вместо этого открыть пивной завод. Ольга планирует создать собственную линию одежды, используя для этого уникальный метод вышивки, называющийся «крестецкая строчка». Она уже купила завод, но дела идут медленно, так что в успехе предприятия появляются сомнения. К тому же бывшая приятельница Людмила при поддержке мэра хочет открыть на фабрике пивной завод. Ольга уже готова распрощаться со своим бизнесом, но, получив большой заказ, решает попробовать еще раз. К чему это приведет, расскажет сериал 2022 года «Крестецкая вышивка» — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.



