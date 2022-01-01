Эта серия пока недоступна
Крестецкая вышивка (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Мелодрама о женщине, которая пытается возродить традиционный метод вышивки, но конкуренты хотят вместо этого открыть пивной завод. Ольга планирует создать собственную линию одежды, используя для этого уникальный метод вышивки, называющийся «крестецкая строчка». Она уже купила завод, но дела идут медленно, так что в успехе предприятия появляются сомнения. К тому же бывшая приятельница Людмила при поддержке мэра хочет открыть на фабрике пивной завод. Ольга уже готова распрощаться со своим бизнесом, но, получив большой заказ, решает попробовать еще раз. К чему это приведет, расскажет сериал 2022 года «Крестецкая вышивка» — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
- Режиссёр
Олег
Кириченко
- Актриса
Кристина
Казинская
- НКАктёр
Нил
Кропалов
- ДГАктриса
Дария
Гомес
- НААктёр
Никита
Абдулов
- Актриса
Елена
Литвинова
- МРАктриса
Мария
Романова
- ВМАктёр
Виктор
Михайлов
- ИСАктёр
Игорь
Скурихин
- АГАктриса
Анна
Галлямова
- ЕМСценарист
Евгения
Михайлова
- ЛССценарист
Лариса
Степанова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- Продюсер
Олег
Кириченко
- МШХудожница
Мария
Шафинская
- Оператор
Олег
Кириченко
- Композитор
Никита
Савельев
- Композитор
Дмитрий
Балакин