Край Бебис Мэджик Тирс (мультсериал, 2018) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Приключения маленьких девочек, слезы которых наделены магическими способностями. Красочный мультсериал для самых маленьких, вдохновленный знаменитой серией кукол.



В волшебной стране, где повсюду растут необычные растения и гуляют удивительные животные, живут девочки в ярких пижамах. Они открыты к новым знаниям и всегда готовы друг другу помочь. Веселые девочки придумывают игры и изучают мир вокруг. Они помогают подруге спуститься с дерева, узнают, что бывает, если притворяться больными, борются с влиянием интернет-роликов и спасают своих питомцев из передряг. А если с проблемой просто так не справиться, на помощь всегда приходят волшебные слезы, способные творить чудеса.



