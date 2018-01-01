Край Бебис Мэджик Тирс (мультсериал, 2018) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
Приключения маленьких девочек, слезы которых наделены магическими способностями. Красочный мультсериал для самых маленьких, вдохновленный знаменитой серией кукол.
В волшебной стране, где повсюду растут необычные растения и гуляют удивительные животные, живут девочки в ярких пижамах. Они открыты к новым знаниям и всегда готовы друг другу помочь. Веселые девочки придумывают игры и изучают мир вокруг. Они помогают подруге спуститься с дерева, узнают, что бывает, если притворяться больными, борются с влиянием интернет-роликов и спасают своих питомцев из передряг. А если с проблемой просто так не справиться, на помощь всегда приходят волшебные слезы, способные творить чудеса.
Посетите волшебный город и познакомьтесь с его обитателями, включив «Край Бебис Мэджик Тирс» — мультсериал 2018 года смотреть онлайн можно на Wink.
Сериал Край Бебис Мэджик Тирс 3 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаИспания
ЖанрМультсериалы
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
- КЛРежиссёр
Кэти
Ли
- ЗРАктриса
Зои
Робинсон
- КПАктёр
Калиста
Прайс
- БВАктёр
Бриэль
Вердузко-Мерфи
- АСАктриса
Алина
Самбурска
- АПАктриса
Ахана
Пол
- НКАктриса
Нола
Клоп
- ЛБАктриса
Лилли
Бартлам
- КХАктриса
Каллан
Холли
- КФАктриса
Кэтерин
Форрестер
- ГГСценарист
Гильермо
Гарсия Карси
- ЭПСценарист
Эва
Перес Миса
- ХРСценарист
Хорхе
Риера
- ИБПродюсер
Иван
Берналь
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЭЭМонтажёр
Энрико
Эспозито