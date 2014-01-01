Коварная дамочка. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Коварная дамочка
1-й сезон
1-я серия
9.22014, Cunning single lady
Комедии, Мелодрамы16+

Коварная дамочка (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

На Э-ра больше всего заботится о своей внешности, полагая, что красота даст ей возможность лучше устроиться в жизни. Она встречает Чха Джон-у, подающего надежды выпускника инженерного факультета, и по совету матери выходит замуж по расчету. Но вскоре жалеет о своем выборе, когда все начинания мужа идут крахом, и разводится с ним. Развод с любимой женой подталкивает мужчину работать ещe упорней и с такой мотивацией он становится крайне успешным IT-разработчиком.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb