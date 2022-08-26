Коварная дамочка (сериал, 2014) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

На Э-ра больше всего заботится о своей внешности, полагая, что красота даст ей возможность лучше устроиться в жизни. Она встречает Чха Джон-у, подающего надежды выпускника инженерного факультета, и по совету матери выходит замуж по расчету. Но вскоре жалеет о своем выборе, когда все начинания мужа идут крахом, и разводится с ним. Развод с любимой женой подталкивает мужчину работать ещe упорней и с такой мотивацией он становится крайне успешным IT-разработчиком.

