Коварная дамочка (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

9.22014, Cunning single lady
Комедия, Мелодрама16+
О сериале
На Э-ра больше всего заботится о своей внешности, полагая, что красота даст ей возможность лучше устроиться в жизни. Она встречает Чха Джон-у, подающего надежды выпускника инженерного факультета, и по совету матери выходит замуж по расчету. Но вскоре жалеет о своем выборе, когда все начинания мужа идут крахом, и разводится с ним. Развод с любимой женой подталкивает мужчину работать ещe упорней и с такой мотивацией он становится крайне успешным IT-разработчиком.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время61 мин / 01:01
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb