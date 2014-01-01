Коварная дамочка (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Коварная дамочка. Сезон 1. Серия 6
Коварная дамочка
1-й сезон
6-я серия
9.22014, Cunning single lady
Комедия, Мелодрама16+

На Э-ра больше всего заботится о своей внешности, полагая, что красота даст ей возможность лучше устроиться в жизни. Она встречает Чха Джон-у, подающего надежды выпускника инженерного факультета, и по совету матери выходит замуж по расчету. Но вскоре жалеет о своем выборе, когда все начинания мужа идут крахом, и разводится с ним. Развод с любимой женой подталкивает мужчину работать ещe упорней и с такой мотивацией он становится крайне успешным IT-разработчиком.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb