Коварная дамочка
Wink
Сериалы
Коварная дамочка
9.22014, Cunning single lady 1 сезон
Комедии, Мелодрамы16+

Коварная дамочка (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

На А-ра с детства внушали, что мужа нужно выбирать с умом. Так она и поступила, выбрав себе в избранники лучшего студента, компьютерного гения Ча Чон-у. И все у них было хорошо, пока Чон-у не решил открыть свое дело, и девушке пришлось выйти на работу. Долгих 4 года они едва сводили концы с концами, в итоге, не выдержав, А-ра развелась с невезучим мужем.

Спустя три года девушка все еще одна и не добилась особого успеха в жизни, а вот ее бывший — владелец крупной IT-компании. Вместо поисков принца на белом коне А-ра решает заново завоевать своего преуспевающего экс-мужа.

Все сезоны сериала Коварная дамочка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb