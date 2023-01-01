Коварная дамочка (сериал, 2014) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+60 мин
Коварная дамочка
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+60 мин
Коварная дамочка
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+64 мин
Коварная дамочка
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Коварная дамочка
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Коварная дамочка
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+64 мин
Коварная дамочка
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Коварная дамочка
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Коварная дамочка
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+62 мин
Коварная дамочка
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+60 мин
Коварная дамочка
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Коварная дамочка
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Коварная дамочка
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Коварная дамочка
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+61 мин
Коварная дамочка
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+59 мин
Коварная дамочка
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+58 мин
Коварная дамочка
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
На А-ра с детства внушали, что мужа нужно выбирать с умом. Так она и поступила, выбрав себе в избранники лучшего студента, компьютерного гения Ча Чон-у. И все у них было хорошо, пока Чон-у не решил открыть свое дело, и девушке пришлось выйти на работу. Долгих 4 года они едва сводили концы с концами, в итоге, не выдержав, А-ра развелась с невезучим мужем.
Спустя три года девушка все еще одна и не добилась особого успеха в жизни, а вот ее бывший — владелец крупной IT-компании. Вместо поисков принца на белом коне А-ра решает заново завоевать своего преуспевающего экс-мужа.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb