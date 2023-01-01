Коварная дамочка (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

На А-ра с детства внушали, что мужа нужно выбирать с умом. Так она и поступила, выбрав себе в избранники лучшего студента, компьютерного гения Ча Чон-у. И все у них было хорошо, пока Чон-у не решил открыть свое дело, и девушке пришлось выйти на работу. Долгих 4 года они едва сводили концы с концами, в итоге, не выдержав, А-ра развелась с невезучим мужем.



Спустя три года девушка все еще одна и не добилась особого успеха в жизни, а вот ее бывший — владелец крупной IT-компании. Вместо поисков принца на белом коне А-ра решает заново завоевать своего преуспевающего экс-мужа.



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