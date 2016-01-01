Королевы (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История знаменитого противостояния королевы Шотландии Марии I Стюарт и королевы Англии Елизаветы I. Молодая Мария, начавшая правление в 19 лет, заявляет о своих правах на английский престол, но роковая борьба с Елизаветой будет стоить ей всего.



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