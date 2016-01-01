Королевы. Сезон 1. Серия 5
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Королевы
1-й сезон
5-я серия

Королевы (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.62016, Queens
Исторические16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История знаменитого противостояния королевы Шотландии Марии I Стюарт и королевы Англии Елизаветы I. Молодая Мария, начавшая правление в 19 лет, заявляет о своих правах на английский престол, но роковая борьба с Елизаветой будет стоить ей всего.

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Информация

Страна
Испания, Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Исторические

Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Королевы»

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