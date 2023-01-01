Королевы
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Королевы (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

8.62016, Queens 1 сезон
Исторические16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История знаменитого противостояния королевы Шотландии Марии I Стюарт и королевы Англии Елизаветы I. Молодая Мария, начавшая правление в 19 лет, заявляет о своих правах на английский престол, но роковая борьба с Елизаветой будет стоить ей всего.

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Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Королевы»

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