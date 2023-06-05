Королевы (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

История знаменитого противостояния королевы Шотландии Марии I Стюарт и королевы Англии Елизаветы I. Молодая Мария, начавшая правление в 19 лет, заявляет о своих правах на английский престол, но роковая борьба с Елизаветой будет стоить ей всего.

