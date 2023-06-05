Королевы. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Королевы
1-й сезон
8-я серия

Королевы (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.62016, Queens
Исторический16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История знаменитого противостояния королевы Шотландии Марии I Стюарт и королевы Англии Елизаветы I. Молодая Мария, начавшая правление в 19 лет, заявляет о своих правах на английский престол, но роковая борьба с Елизаветой будет стоить ей всего.

Страна
Испания, Великобритания
Жанр
Исторический
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Королевы»