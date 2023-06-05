Королевы. Сезон 1
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1-й сезон

Королевы (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

8.62016, Queens 9 серий
Исторический18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История знаменитого противостояния королевы Шотландии Марии I Стюарт и королевы Англии Елизаветы I. Молодая Мария, начавшая правление в 19 лет, заявляет о своих правах на английский престол, но роковая борьба с Елизаветой будет стоить ей всего.

Страна
Великобритания, Испания
Жанр
Исторический

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Королевы»