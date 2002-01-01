Королева красоты или очень трудное детство. Серия 8
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Королева красоты или очень трудное детство
1-й сезон
8-я серия

Королева красоты или очень трудное детство (сериал, 2002) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

5.42002, Королева красоты или очень трудное детство. Серия 8
Комедии, Приключения18+

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Сюжет

Главные герои — подростки 13 — 14 лет. Они живут своей жизнью, учатся в школе, решают каждодневные проблемы, а самое главное, совершают различного рода героические поступки…

Главные роли исполняют обычные московские школьники: возможно, именно они станут новыми героями молодого поколения. Остальные персонажи фильма — те, кто окружает ребят в реальной жизни — родители, учителя, бандиты, шпионы, бизнесмены, депутаты…

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