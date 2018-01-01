Wink
Сериалы
Королева красоты или очень трудное детство
1-й сезон

Королева красоты или очень трудное детство (сериал, 2002) сезон 1 смотреть онлайн

5.42002, Королева красоты или очень трудное детство. Сезон 1 12 серий
Комедия, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Главные герои — подростки 13 — 14 лет. Они живут своей жизнью, учатся в школе, решают каждодневные проблемы, а самое главное, совершают различного рода героические поступки…

Главные роли исполняют обычные московские школьники: возможно, именно они станут новыми героями молодого поколения. Остальные персонажи фильма — те, кто окружает ребят в реальной жизни — родители, учителя, бандиты, шпионы, бизнесмены, депутаты…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения

Рейтинг

3.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Королева красоты или очень трудное детство»