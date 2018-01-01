Королева красоты или очень трудное детство (сериал, 2002) сезон 1 смотреть онлайн

Главные герои — подростки 13 — 14 лет. Они живут своей жизнью, учатся в школе, решают каждодневные проблемы, а самое главное, совершают различного рода героические поступки…



Главные роли исполняют обычные московские школьники: возможно, именно они станут новыми героями молодого поколения. Остальные персонажи фильма — те, кто окружает ребят в реальной жизни — родители, учителя, бандиты, шпионы, бизнесмены, депутаты…

