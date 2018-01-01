Королева красоты или очень трудное детство (сериал, 2002) сезон 1 смотреть онлайн
5.42002, Королева красоты или очень трудное детство. Сезон 1 12 серий
Комедия, Приключения18+
О сериале
Главные герои — подростки 13 — 14 лет. Они живут своей жизнью, учатся в школе, решают каждодневные проблемы, а самое главное, совершают различного рода героические поступки…
Главные роли исполняют обычные московские школьники: возможно, именно они станут новыми героями молодого поколения. Остальные персонажи фильма — те, кто окружает ребят в реальной жизни — родители, учителя, бандиты, шпионы, бизнесмены, депутаты…
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
- ИАРежиссёр
Игорь
Ахмедов
- БЧРежиссёр
Борис
Чертков
- НКАктриса
Наталья
Крачковская
- ГМАктриса
Габриэлла
Мариани
- Актёр
Александр
Белявский
- ЕКАктриса
Елена
Кондулайнен
- Актёр
Гарик
Сукачев
- НКАктёр
Николай
Ковбас
- ИРАктёр
Игорь
Ромащенко
- ГДАктёр
Григорий
Данцигер
- ДСАктриса
Дарья
Сазонова
- АСАктёр
Александр
Сукачев
- ИАСценарист
Игорь
Ахмедов
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮИХудожница
Юлия
Иванова
- АКОператор
Артур
Крашенниников
- АСКомпозитор
Александр
Савченко