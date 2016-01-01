Король шоппинга Луи (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
9.22016, Shopaholic Louis (Syopingwang Rui)
Мелодрама, Комедия16+
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О сериале
История романтических отношений между парнем из богатой семьи Кан Джи-соном (Луи) и девушкой Ко Бок-щиль. Луи потерял память и после встречи с Бок-щиль заново учится жить и открывает для себя настоящую любовь.
Сериал Король шоппинга Луи 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb