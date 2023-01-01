Король шоппинга Луи
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Король шоппинга Луи

Король шоппинга Луи (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.22016, Shopaholic Louis (Syopingwang Rui) 1 сезон
Мелодрамы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кан Чжи-сон (Луи) родился в богатой семье, но рано потерял родителей. Долгое время он жил за границей, где ни в чем себе не отказывал. Но вернувшись в Корею, он теряет память,после чего встречает провинциальную девушку Ко Бок-силь и влюбляется в нее.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb