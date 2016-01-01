WinkСериалыКороль шоппинга Луи1-й сезон11-я серия
Король шоппинга Луи (сериал, 2016) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
9.22016, Shopaholic Louis (Syopingwang Rui)
Мелодрама, Комедия16+
Сезоны и серии
- 16+63 мин
Король шоппинга Луи
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+64 мин
Король шоппинга Луи
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+64 мин
Король шоппинга Луи
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+64 мин
Король шоппинга Луи
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+64 мин
Король шоппинга Луи
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+65 мин
Король шоппинга Луи
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+64 мин
Король шоппинга Луи
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+63 мин
Король шоппинга Луи
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+63 мин
Король шоппинга Луи
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+63 мин
Король шоппинга Луи
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+62 мин
Король шоппинга Луи
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+59 мин
Король шоппинга Луи
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+55 мин
Король шоппинга Луи
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+57 мин
Король шоппинга Луи
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+60 мин
Король шоппинга Луи
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+60 мин
Король шоппинга Луи
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
История романтических отношений между парнем из богатой семьи Кан Джи-соном (Луи) и девушкой Ко Бок-щиль. Луи потерял память и после встречи с Бок-щиль заново учится жить и открывает для себя настоящую любовь.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время61 мин / 01:01
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb