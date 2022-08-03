Король шоппинга Луи. Сезон 1. Серия 15
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Король шоппинга Луи
1-й сезон
15-я серия

Король шоппинга Луи (сериал, 2016) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

9.32016, Shopaholic Louis (Syopingwang Rui)
Мелодрама, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История романтических отношений между парнем из богатой семьи Кан Джи-соном (Луи) и девушкой Ко Бок-щиль. Луи потерял память и после встречи с Бок-щиль заново учится жить и открывает для себя настоящую любовь.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb