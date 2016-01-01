Король шоппинга Луи. Сезон 1. Серия 8
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Король шоппинга Луи
1-й сезон
8-я серия

Король шоппинга Луи (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.22016, Shopaholic Louis (Syopingwang Rui)
Мелодрамы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История романтических отношений между парнем из богатой семьи Кан Джи-соном (Луи) и девушкой Ко Бок-щиль. Луи потерял память и после встречи с Бок-щиль заново учится жить и открывает для себя настоящую любовь.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb