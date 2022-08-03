Конец парада. Серия 5
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Конец парада (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2012, Parade's End
Боевик, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История любовного треугольника: в одном углу — английский аристократ, в другом — его красавица-жена, а в третьем — юная активистка движения суфражисток.

Страна
Великобритания, США, Бельгия
Жанр
Военный, Боевик, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Конец парада»