Конец парада
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Конец парада

Конец парада (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Parade's End 1 сезон
Боевик, Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

История любовного треугольника: в одном углу — английский аристократ, в другом — его красавица-жена, а в третьем — юная активистка движения суфражисток.

Страна
Великобритания, США, Бельгия
Жанр
Военный, Боевик, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Конец парада»